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Радий Хабиров поблагодарил участников тушения пожара на уфимском заводе

Глава Башкирии в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе поблагодарил участников тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Напомним, к работе привлекались 100 огнеборцев и 28 единиц техники.

«Поблагодарите всех, кто принимал участие в ликвидации пожара. Передайте им привет», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, также руководитель Башкирии ранее опроверг слухи о том, что пожар начался после атаки БПЛА. Ранее МЧС сообщало о том, что пожар на УНПЗ мог начаться из-за технологических процессов. На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. В «Башнефти» нашему информагентству сообщили, что ЧП не повлияло на работу основных производственных мощностей. Экстренным службам удалось ликвидировать открытое горение.

пожары
МЧС