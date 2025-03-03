Радий Хабиров поблагодарил участников тушения пожара на уфимском заводе

Напомним, также руководитель Башкирии ранее опроверг слухи о том, что пожар начался после атаки БПЛА. Ранее МЧС сообщало о том, что пожар на УНПЗ мог начаться из-за технологических процессов. На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. В «Башнефти» нашему информагентству сообщили, что ЧП не повлияло на работу основных производственных мощностей. Экстренным службам удалось ликвидировать открытое горение.