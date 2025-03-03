Жительницу Новосибирска оштрафовали на 100 тысяч рублей за ложный донос. Суд признал ее виновной по части 2 статьи 306 УК РФ. Приговор сибирячке вынесли в Советском районном суде города.
— В июле 2024 года подсудимая обратилась в отдел полиции с заявлением о совершении в отношении неё разбойного нападения в целях хищения ее имущества, — рассказали в Управлении судебного департамента Новосибирской области.
Женщина заявила, что нападение на нее совершили с оружием, которым угрожали ей. Когда она подавала заявление, ее предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
В ходе проверки в полиции установили, что никто на женщину не нападал. Оказалось, что историю она выдумала.
Суд назначил женщине за содеянное штраф в размере 100 тысяч рублей.