В Приморье два человека скончались на рабочем месте

В частности, было обнаружено бездыханное тело 71-летнего электромонтера ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА. В другом случае 54-летняя почтальон почувствовала себя плохо на рабочем месте. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре и скончалась.