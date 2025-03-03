В Приморье два человека скончались на рабочем месте

В Федерацию профсоюзов Приморья за прошлую неделю поступили сообщения о двух смертях на рабочем месте. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
В частности, было обнаружено бездыханное тело 71-летнего электромонтера ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА. В другом случае 54-летняя почтальон почувствовала себя плохо на рабочем месте. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре и скончалась.
Кроме того, в ДТП получили тяжелые травмы получили две работницы КГУП «Приморский водоканал». А 70-летний официант вагона-ресторана ООО УК «ТрансПродХолдинг» оступился, упал и «заработал» тяжелейшую травму.
Представители профсоюзов участвуют в расследовании данных происшествий.