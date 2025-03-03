Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье два человека скончались на рабочем месте

В Приморье на рабочих местах скончались 71-летний электромонтер и 54-летняя почтальон.

Источник: Комсомольская правда

В Федерацию профсоюзов Приморья за прошлую неделю поступили сообщения о двух смертях на рабочем месте. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».

В частности, было обнаружено бездыханное тело 71-летнего электромонтера ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА. В другом случае 54-летняя почтальон почувствовала себя плохо на рабочем месте. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре и скончалась.

Кроме того, в ДТП получили тяжелые травмы получили две работницы КГУП «Приморский водоканал». А 70-летний официант вагона-ресторана ООО УК «ТрансПродХолдинг» оступился, упал и «заработал» тяжелейшую травму.

Представители профсоюзов участвуют в расследовании данных происшествий.

Несчастный случай