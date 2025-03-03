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Прокуратура Башкирии начала проверку после массового отравления семьи

Многодетная семья отравилась угарным газом в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

Многодетная семья семья из Приютово отравилась угарным газом в своем доме. Инцидент произошел вечером второго марта.

Как сообщает республиканская прокуратура, 26-летняя мать и ее пятеро детей в возрасте от одного года до девяти лет были доставлены в больницу с признаками отравления. Состояние детей было оценено как средней тяжести, а девушка попала в реанимацию, где ее удалось стабилизировать. Известно, что отец семьи и еще один ребенок не пострадали.

— Пострадавшим оказана необходимая помощь, в настоящее время они находятся в лечебном учреждении, — уточнили в прокуратуре.

По факту случившегося начата проверка. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку деятельности ресурсоснабжающей организаций и собственника жилого помещения на предмет исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

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