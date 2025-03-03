Прокуратура Башкирии начала проверку после массового отравления семьи

Как сообщает республиканская прокуратура, 26-летняя мать и ее пятеро детей в возрасте от одного года до девяти лет были доставлены в больницу с признаками отравления. Состояние детей было оценено как средней тяжести, а девушка попала в реанимацию, где ее удалось стабилизировать. Известно, что отец семьи и еще один ребенок не пострадали.