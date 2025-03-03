Суд 31 марта рассмотрит одно из трех дел о покушении на Аксенова

ФСБ РФ в начале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. В начале февраля прокуратура Крыма сообщила, что направила в суд три уголовных дела в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Дела были возбуждены по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств».