Не понравилось замечание: житель Хабаровского края сломал знакомому череп

Все произошло в ночь на 1 января 2022 года. Во время застолья мужчина начал грубо вести себя с девушками из компании. Один из гостей сделал ему замечание. В ответ агрессивный собутыльник схватил палку и несколько раз ударил его по голове. Очевидцы остановили нападавшего, иначе пострадавший мог не выжить.