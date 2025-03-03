Не понравилось замечание: житель Хабаровского края сломал знакомому череп

В поселке Переяславка 38-летний мужчина жестоко избил знакомого во время празднования Нового года. Пострадавший получил тяжелые травмы и остался инвалидом. Суд признал нападавшего виновным в покушении на убийство. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Все произошло в ночь на 1 января 2022 года. Во время застолья мужчина начал грубо вести себя с девушками из компании. Один из гостей сделал ему замечание. В ответ агрессивный собутыльник схватил палку и несколько раз ударил его по голове. Очевидцы остановили нападавшего, иначе пострадавший мог не выжить.
«Врачи диагностировали перелом черепа и повреждение мозга. Теперь мужчина не может самостоятельно передвигаться и с трудом разговаривает», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд назначил мужчине 7,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить 3,6 миллиона рублей на лечение и компенсацию морального вреда.