Избил и пытался утопить: в Перми задержан отчим мальчика, которого спасли прохожие

«С марта 2024 года по 1 марта 2025 года мужчина 1993 года рождения, находясь в квартире в Свердловском районе Перми, а также в иных местах, причинял физические и психические страдания своему 9-летнему пасынку, нанося систематически побои и высказывая оскорбления», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
В следкоме по региону готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Скоро ему также предъявят обвинение.
Следователи уже осмотрели места происшествия и допросили потерпевшего ребенка, а также свидетелей. Проводятся необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следкома по региону Дениса Головкина.
Напомним, о резонансном происшествии стало известно 2 марта, когда в соцсетях завирусилось видео, на котором запечатлен бегущий к подъезду мальчик. Он был в крови и без верхней одежды. За ним бежал мужчина. Ребенка от агрессивного пермяка спасли прохожие. Как выяснилось, мальчика преследовал отчим, который пытался его утопить в ванной дома.