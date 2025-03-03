Избил и пытался утопить: в Перми задержан отчим мальчика, которого спасли прохожие

Напомним, о резонансном происшествии стало известно 2 марта, когда в соцсетях завирусилось видео, на котором запечатлен бегущий к подъезду мальчик. Он был в крови и без верхней одежды. За ним бежал мужчина. Ребенка от агрессивного пермяка спасли прохожие. Как выяснилось, мальчика преследовал отчим, который пытался его утопить в ванной дома.