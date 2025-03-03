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Кровлю вольера капибар потушили в зоопарке Ростова, все животные спасены

Возгорание в зоопарке Ростова потушили пожарные, из дыма вынесли трех животных.

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке Ростова-на-Дону эвакуировали животных во время возгорания кровли вольера капибар. В итоге все завершилось благополучно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Персонал успел эвакуировать всех зверей в безопасное место. Сотрудники экстренной службы потушили пламя на 8 кв. метрах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар. Никто из зверей не пострадал, — подчеркнули в МЧС.

Сейчас угрозы для обитателей зоопарка нет. Специалисты выясняют причины возгорания.