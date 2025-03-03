Кровлю вольера капибар потушили в зоопарке Ростова, все животные спасены

— Персонал успел эвакуировать всех зверей в безопасное место. Сотрудники экстренной службы потушили пламя на 8 кв. метрах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар. Никто из зверей не пострадал, — подчеркнули в МЧС.