Кровлю вольера капибар потушили в зоопарке Ростова, все животные спасены

В зоопарке Ростова-на-Дону эвакуировали животных во время возгорания кровли вольера капибар. В итоге все завершилось благополучно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Персонал успел эвакуировать всех зверей в безопасное место. Сотрудники экстренной службы потушили пламя на 8 кв. метрах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар. Никто из зверей не пострадал, — подчеркнули в МЧС.
Сейчас угрозы для обитателей зоопарка нет. Специалисты выясняют причины возгорания.