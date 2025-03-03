Два террориста напали на прохожих в Хайфе

Глава медицинской службы сообщил, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Позднее израильская служба скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» подтвердила информацию о четырех пострадавших. Согласно последним данным, трое из них находятся в тяжелом состоянии — это 30-летние мужчина и женщина, а также 15-летний подросток. Еще одна 70-летняя женщина находится в среднетяжелом состоянии.