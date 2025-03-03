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Два террориста напали на прохожих в Хайфе

В городе Хайфа на севере Израиля двое неизвестных напали на прохожих, ранены четыре человека, сообщает The Times of Israel. Нападавшие нейтрализованы.

Источник: РИА "Новости"

Нападение произошло в районе центрального автовокзала на севере города. Один из террористов использовал огнестрельное оружие, другой — нож.

Глава медицинской службы сообщил, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Позднее израильская служба скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» подтвердила информацию о четырех пострадавших. Согласно последним данным, трое из них находятся в тяжелом состоянии — это 30-летние мужчина и женщина, а также 15-летний подросток. Еще одна 70-летняя женщина находится в среднетяжелом состоянии.

Погиб в результате нападения один человек — это мужчина, которому было 70 лет.

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