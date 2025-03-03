СК показал кадры с показаниями обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары и его жены

Напомним, Бельскую задержали в начале февраля 2025 года. Она стала главной подозреваемой в деле о двойном убийстве четы Тарховых. Екатерина около трех недель хранила молчание. А 28 февраля в СК заявили, что она дала признательные показания. Рассказала, что отравила деда и бабушку и заморозила при помощи азота. Также она заявила, что у нее был сообщник. Именно он расчленил тела. Сейчас мужчина находится в розыске.