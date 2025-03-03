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В Воронеже «Тойота» врезалась в световую опору

Машина получила повреждения, но никто не пострадал.

Источник: пресс-службы региональной полиции

По предварительным данным, сегодня, 3 марта, около дома № 122 по улице Шишкова в Воронеже «Тойота» врезалась в световую опору. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Около 7:50 находившаяся за рулем 20-летняя местная жительница не справилась с управлением, из-за чего машина получила механические повреждения. К счастью, за медицинской помощью никто не обращался.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, жительница Кировской области погибла в ДТП в Воронежской области. Смертельная авария произошла в Павловском районе.

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