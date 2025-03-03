Лифт с двумя пассажирами рухнул в воронежской многоэтажке

В многоэтажном жилом доме на проспекте Патриотов, 1д в Воронеже произошло обрушение грузового лифта. Происшествие случилось утром в воскресенье, 2 марта. Видео опубликовали местные жители в соцсетях.
Судя по кадрам, в момент ЧП в лифте находились двое паcсажиров. Когда кабина сорвалась и пролетела между шестым и пятым этажами, парень и девушка ухватились за поручни и чудом не пострадали.
«Мы знали, что рано или поздно это произойдет», — отметили местные жители.
Люди, проживающие в доме, требуют полной замены механизмов в лифте.