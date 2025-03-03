В Башкирии 22-летний водитель фуры погубил в ДТП женщину

В Бирске погибла 62-летняя женщина. Она не пережила столкновения с большегрузом.
Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 22-летний водитель фуры Scania решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и протаранил Hyundai IX35, за рулем которого был 62-летний мужчина. От удара погибла 62-летняя пассажирка легковушки, пострадавшего водителя иномарки доставили в местную больницу.
— По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз, — заключили в ГАИ.
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