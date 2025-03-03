Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 22-летний водитель фуры погубил в ДТП женщину

Пенсионерка погибла в столкновении большегруза и Hyundai.

Источник: Комсомольская правда

В Бирске погибла 62-летняя женщина. Она не пережила столкновения с большегрузом.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 22-летний водитель фуры Scania решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и протаранил Hyundai IX35, за рулем которого был 62-летний мужчина. От удара погибла 62-летняя пассажирка легковушки, пострадавшего водителя иномарки доставили в местную больницу.

— По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз, — заключили в ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.