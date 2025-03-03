В Челябинске задержали главу МУ Копейска, пойманного на взятке

По версии следствия, Тимур Яхин получил от индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей. Планировалось, что должностное лицо, используя своё положение, поможет бизнесмену получить контракт на понижение уровня воды в карьере бывшей шахты № 45, направленный на спасение от подтопления дороги «Бажово — Старокамышинск».