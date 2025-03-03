В Челябинске задержали главу МУ Копейска, пойманного на взятке

О новом преступлении коррупционного характера сообщили в пресс-службах региональных управлений МВД и СК РФ по Челябинской области. Согласно последним данным, в руки правоохранителей попал руководитель муниципального учреждения «Городская служба заказчика», работающего на территории Копейского городского округа.
По версии следствия, Тимур Яхин получил от индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей. Планировалось, что должностное лицо, используя своё положение, поможет бизнесмену получить контракт на понижение уровня воды в карьере бывшей шахты № 45, направленный на спасение от подтопления дороги «Бажово — Старокамышинск».
Преступление выявили и задержание провели сотрудники полиции при содействии Росгвардии. В доме и по месту работы обвиняемого провели обыски следователи СУ СКР по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.