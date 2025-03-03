Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК разберется в гибели волонтера СВО, избитого в Ростовской области

В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели волонтера СВО, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянске Ростовской области начали выяснять обстоятельства гибели волонтера СВО, которому был нанесен тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба СК России.

— Следствием уже задержан один из участников конфликта, принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию всех подозреваемых, — говорится в информации ведомства.

Доклад по итогам расследования потребовал председатель федерального СК Александр Бастрыкин.

Добавим, разбираться в ситуации следователи начали после публикаций в СМИ. Предварительно, мужчина скончался после того, как его избили местные жители. Известно, что погибший ранее доставлял гуманитарную помощь в зону СВО.