Один звонок перевернул жизнь сибирячки: она лишилась двухкомнатной квартиры и машины

По-прежнему самой распространенной схемой остается предложение заработать на инвестициях. Так 45-летний житель города Зимы нашел в сети объявление, где говорилось о легком заработке на ценных бумагах. Доверчивый сибиряк созвонился с «брокером» и перевел на счета обманщиков более девяти миллионов. По традиции, когда настало время выводить деньги, вход в личный кабинет был заблокирован. Аферисты «заморозили счет» и больше не выходили на связь.