Один звонок перевернул жизнь сибирячки: она лишилась двухкомнатной квартиры и машины

Что только не придумывают мошенники, чтобы выманить накопления сибиряков. С каждым днем появляется все больше схем обмана, люди теряют баснословные суммы. Только за прошедшие два месяца жертвами стали 250 человек, они отправили на счета аферистов почти 190 (!) миллионов.
Одной из обманутых стала 72-летняя жительница Иркутска. «Работник спецслужб» сообщил ей о том, что неизвестные пытаются присвоить ее двухкомнатную квартиру, японскую иномарку и деньги. Преступников можно было остановить — для этого требовалось продать жилплощадь и авто, а деньги перевести на якобы безопасный счет. В общей сложности пенсионерка лишилась 4,6 миллиона рублей.
По-прежнему самой распространенной схемой остается предложение заработать на инвестициях. Так 45-летний житель города Зимы нашел в сети объявление, где говорилось о легком заработке на ценных бумагах. Доверчивый сибиряк созвонился с «брокером» и перевел на счета обманщиков более девяти миллионов. По традиции, когда настало время выводить деньги, вход в личный кабинет был заблокирован. Аферисты «заморозили счет» и больше не выходили на связь.
— Чаще всего мошенники обманывали людей под видом якобы работников инвестиционных компаний. Подобным образом похитили почти 100 миллионов рублей, пострадали свыше 90 человек. На втором месте — звонок от полицейских. За два месяца почти 30 человек потеряли около 30 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Замыкает тройку лидеров среди схем обмана звонок от «оператора» сотовой связи. Так 16 человек лишились 15 миллионов. Одной из жертв стала 27-летняя жительница Иркутска. Она хотела продлить договор на оказание услуг. По незнанию назвала незнакомцам код, который пришел в смс-сообщения. Так и лишилась почти двух миллионов, которые были оформлены в кредит.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиакомпанию оштрафовали за сбой, из-за которого пассажиры не улетели в Иркутск.