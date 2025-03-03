В Краснодаре на лавочке возле многоэтажки нашли тело мужчины.
Мертвого человека обнаружили на улице им. Валерия Гассия. По словам очевидцев, его на лавку вынес неизвестный, и скрылся с вещами умершего.
Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла реанимировать пациента. По мнению очевидцев, это иностранец.
«По факту смерти мужчины следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка. В ходе осмотра тела погибшего на месте, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено», — прокомментировала kuban.aif.ru помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.