Появились подробности о смертельном ДТП с микроавтобусом в Тулунском районе

Жуткая авария произошла 2 марта в Иркутской области. Как ранее сообщала КП-Иркутск, случилось все на федеральной дороге А-331 «Вилюй» около поселка Буслайка в Тулунском районе. По предварительной информации, автомобилист на «Nissan AD» ехал в сторону Братска, когда вылетел на встречку и врезался в микроавтобус. 53-летний водитель иномарки погиб на месте.