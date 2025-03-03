Появились подробности о смертельном ДТП с микроавтобусом в Тулунском районе

Жуткая авария произошла 2 марта в Иркутской области. Как ранее сообщала КП-Иркутск, случилось все на федеральной дороге А-331 «Вилюй» около поселка Буслайка в Тулунском районе. По предварительной информации, автомобилист на «Nissan AD» ехал в сторону Братска, когда вылетел на встречку и врезался в микроавтобус. 53-летний водитель иномарки погиб на месте.
Сейчас стали известны новые подробности. Пассажир универсала попал в Тулунскую городскую больницу — он в тяжелом состоянии. Помощь понадобилась и тем, кто находился в салоне другого авто. После полного осмотра четырех человек отправили домой — восстанавливаться. Еще четырех пришлось госпитализировать.
Выяснилось, что все пассажиры, которые находились в микроавтобусе — приезжие из Узбекистана, у всех оформлен вид на жительство в России. Им окажут всю необходимую помощь. В это время полиция проводит проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что очередной рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом зафиксирован в Иркутской области.