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Появились подробности о смертельном ДТП с микроавтобусом в Тулунском районе

Водитель «Nissan AD» вылетел на встречку и врезался в микроавтобус.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жуткая авария произошла 2 марта в Иркутской области. Как ранее сообщала КП-Иркутск, случилось все на федеральной дороге А-331 «Вилюй» около поселка Буслайка в Тулунском районе. По предварительной информации, автомобилист на «Nissan AD» ехал в сторону Братска, когда вылетел на встречку и врезался в микроавтобус. 53-летний водитель иномарки погиб на месте.

Сейчас стали известны новые подробности. Пассажир универсала попал в Тулунскую городскую больницу — он в тяжелом состоянии. Помощь понадобилась и тем, кто находился в салоне другого авто. После полного осмотра четырех человек отправили домой — восстанавливаться. Еще четырех пришлось госпитализировать.

Выяснилось, что все пассажиры, которые находились в микроавтобусе — приезжие из Узбекистана, у всех оформлен вид на жительство в России. Им окажут всю необходимую помощь. В это время полиция проводит проверку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что очередной рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом зафиксирован в Иркутской области.