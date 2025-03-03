Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший в Москву самолет вернулся в Уфу из-за больного пассажира

Из-за больного пассажира в уфимском аэропорту экстренно сел самолет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорт Уфы вернулся самолет, вылетевший ранним утром в Москву. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», на борту воздушного судна пассажиру стало плохо.

Капитан самолета сообщил диспетчеру о том, что человеку стало плохо и принял решение вернуть судно в Уфу.

В это время карета скорой помощи уже ждала посадку самолета, чтобы оказать медицинскую помощь пассажиру.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.