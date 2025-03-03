Летевший в Москву самолет вернулся в Уфу из-за больного пассажира

В аэропорт Уфы вернулся самолет, вылетевший ранним утром в Москву. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», на борту воздушного судна пассажиру стало плохо.
Капитан самолета сообщил диспетчеру о том, что человеку стало плохо и принял решение вернуть судно в Уфу.
В это время карета скорой помощи уже ждала посадку самолета, чтобы оказать медицинскую помощь пассажиру.
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