В Анапе новых загрязнений нефтепродуктами не обнаружено

На закрепленных за муниципалитетами территориях новых выбросов нефтепродуктов не выявлено.
Как рассказали в пресс-службе кубанского Оперштаба, на пляже в селе Витязево, где работает команда из Мостовского района, мазутных пятен нет, а морская вода остается чистой. Такая же обстановка наблюдается на участке, закрепленном за Тимашевским муниципалитетом. Здесь выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, а защитные сооружения, в том числе полипропиленовая сеть, остаются чистыми.
Не изменилось положение и на пляже базы отдыха «Динамо», за который отвечает Щербиновский район. Береговая линия также остается в порядке.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодарском крае протестировали «аэрощуп» для очистки дна от мазута.