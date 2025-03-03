В Анапе новых загрязнений нефтепродуктами не обнаружено

Как рассказали в пресс-службе кубанского Оперштаба, на пляже в селе Витязево, где работает команда из Мостовского района, мазутных пятен нет, а морская вода остается чистой. Такая же обстановка наблюдается на участке, закрепленном за Тимашевским муниципалитетом. Здесь выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, а защитные сооружения, в том числе полипропиленовая сеть, остаются чистыми.