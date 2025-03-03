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В Анапе новых загрязнений нефтепродуктами не обнаружено

Утром 3 марта на побережье Анапы провели мониторинг.

Источник: РИА "Новости"

На закрепленных за муниципалитетами территориях новых выбросов нефтепродуктов не выявлено.

Как рассказали в пресс-службе кубанского Оперштаба, на пляже в селе Витязево, где работает команда из Мостовского района, мазутных пятен нет, а морская вода остается чистой. Такая же обстановка наблюдается на участке, закрепленном за Тимашевским муниципалитетом. Здесь выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, а защитные сооружения, в том числе полипропиленовая сеть, остаются чистыми.

Не изменилось положение и на пляже базы отдыха «Динамо», за который отвечает Щербиновский район. Береговая линия также остается в порядке.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодарском крае протестировали «аэрощуп» для очистки дна от мазута.

экология