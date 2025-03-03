В Екатеринбурге таксист-мигрант избил до смерти пожилого коллегу

«Сотрудниками территориального ОВД преступление было раскрыто по горячим следам. Жестокая расправа над водителем “Яндекс. Такси” не останется безнаказанной. Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения. За медицинской помощью потерпевший обратился сам, вызвав себе “скорую”. Пострадавший был доставлен с улицы Краснофлотцев в реанимационное отделение больницы. К большому сожалению, спасти врачам водителя не удалось», — рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.