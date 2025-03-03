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В Екатеринбурге таксист-мигрант избил до смерти пожилого коллегу

СК РФ: в Екатеринбурге таксист-мигрант избил до смерти пожилого коллегу.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Таксист-мигрант обвиняется в избиении до смерти другого водителя такси в Екатеринбурге, решается вопрос о его аресте, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, днем 1 марта 24-летний фигурант, передвигаясь на своем автомобиле по улице Краснофлотцев в столице Урала, вступил в дорожный конфликт с другим водителем такси, 63-летним мужчиной.

«После остановки транспортных средств обвиняемый, действуя на почве внезапно возникшей личной неприязни, нанес своему оппоненту множественные удары, в том числе в область головы. От полученных травм потерпевший через некоторое время скончался», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвиняемый — гражданин одной из бывших союзных республик, работающий таксистом, решается вопрос об его аресте, уточняют в управлении.

Следователи также начали проверку по статье о халатности. «Поскольку имеются сведения о том, что указанный гражданин иностранного государства пребывал в России нелегально. В рамках этой проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц в плане соблюдения миграционного законодательства», — добавили в СК.

«Сотрудниками территориального ОВД преступление было раскрыто по горячим следам. Жестокая расправа над водителем “Яндекс. Такси” не останется безнаказанной. Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения. За медицинской помощью потерпевший обратился сам, вызвав себе “скорую”. Пострадавший был доставлен с улицы Краснофлотцев в реанимационное отделение больницы. К большому сожалению, спасти врачам водителя не удалось», — рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.