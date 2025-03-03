Полиция задержала таксиста, задавившего пенсионерку в Новой Москве

Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщалось, что в воскресенье утром во дворе дома в 1-м микрорайоне в Московском 49-летний водитель такси при движении задним ходом сбил пешехода, после чего, не заметив упавшую от удара 85-летнюю женщину, совершил на нее наезд. Пенсионерка скончалась на месте.