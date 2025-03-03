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Полиция задержала таксиста, задавившего пенсионерку в Новой Москве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правоохранители задержали таксиста, задним ходом задавившего 85-летнюю пенсионерку в Новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщалось, что в воскресенье утром во дворе дома в 1-м микрорайоне в Московском 49-летний водитель такси при движении задним ходом сбил пешехода, после чего, не заметив упавшую от удара 85-летнюю женщину, совершил на нее наезд. Пенсионерка скончалась на месте.

«Водитель такси задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказал собеседник агентства.

Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.

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