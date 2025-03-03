Вместо свадебного путешествия — колония строгого режима: жених и его друзья сцепились с дядей невесты из-за денег

Как сообщает ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда, случилось все прямо на торжественной церемонии. Один из гостей пытался украсть деньги, подаренные молодоженам. Об этом узнал свидетель и его брат-близнец. Как настоящие друзья, они поспешили рассказать обо всем жениху. Казалось, все можно было решить обычным разговором, но неожиданно началась драка.