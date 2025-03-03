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Вместо свадебного путешествия — колония строгого режима: жених и его друзья сцепились с дядей невесты из-за денег

Жениха и его друзей из Ангарска отправили в колонию за драку на свадьбе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Говорят, какая свадьба без драки! Жених и его друзья из Ангарска слишком буквально поняли эту фразу и оказались на скамье подсудимых.

Как сообщает ИА Виаком со ссылкой на пресс-службу Ангарского городского суда, случилось все прямо на торжественной церемонии. Один из гостей пытался украсть деньги, подаренные молодоженам. Об этом узнал свидетель и его брат-близнец. Как настоящие друзья, они поспешили рассказать обо всем жениху. Казалось, все можно было решить обычным разговором, но неожиданно началась драка.

Воришкой оказался дядя невесты! Он получил серьезные травмы, попал в больницу. В это время зачинщиков конфликта задержали и доставили в отдел полиции.

— В суде обвиняемые давали противоречивые показания, пытаясь выгородить друг друга. Однако было установлено, что в драке участвовали все трое. Суд учёл смягчающие обстоятельства, а также аморальное поведение потерпевшего, — рассказывают в агентстве.

В итоге 23-летний жених отправится в исправительную колонию строгого режима на два года, а его друзья, 24-летние братья-близнецы, на 1,5 и 2,5 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что один звонок перевернул жизнь сибирячки. Она лишилась двухкомнатной квартиры и машины.