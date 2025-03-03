Бастрыкин запросил доклад об избиении 17-летней девушки в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с избиением 17-летней девушки в Самаре. В соцсетях писали, что на нее набросилась толпа подростков, уточнили в СК РФ. Очевидцы сообщали, что на девушку напали возле торгового центра вечером 1 марта, а из-за травм ей пришлось обратиться к медикам.
— В СК России по Самарской области завели уголовное дело по признакам преступления о хулиганстве, совершенном группой лиц, — говорится в пресс-релизе ведомства.
Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела, а также о фактах, которые получится установить. О состоянии пострадавшей не сообщается.