На Кубани вынесли приговор участнику религиозной секты

Суд назначил мужчине четыре года и два месяца колонии общего режима. Кроме того, фигурант на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях, с ограничением свободы на срок один год и восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил.