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На Кубани вынесли приговор участнику религиозной секты

В Павловском районе Краснодарского края вынесен приговор участнику экстремистской организации.

На Кубани вынесли приговор участнику религиозной секты, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В Павловском районе осужден член экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Фигурант проводил занятия по изучению литературы, включенной в Федеральный список экстремистских материалов.

Также он привлекал в ряды запрещенной организации новых людей, используя при этом уговоры, призывы к религиозному единству, обещания, а также психологическое воздействие.

Противоправную деятельность подсудимого пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд назначил мужчине четыре года и два месяца колонии общего режима. Кроме того, фигурант на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях, с ограничением свободы на срок один год и восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

*Деятельность организации в 2017 году решением Верховного Суда Российской Федерации признана экстремистской и запрещена на территории страны.