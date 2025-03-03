На Кубани вынесли приговор участнику религиозной секты, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
В Павловском районе осужден член экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Фигурант проводил занятия по изучению литературы, включенной в Федеральный список экстремистских материалов.
Также он привлекал в ряды запрещенной организации новых людей, используя при этом уговоры, призывы к религиозному единству, обещания, а также психологическое воздействие.
Противоправную деятельность подсудимого пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Суд назначил мужчине четыре года и два месяца колонии общего режима. Кроме того, фигурант на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях, с ограничением свободы на срок один год и восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
*Деятельность организации в 2017 году решением Верховного Суда Российской Федерации признана экстремистской и запрещена на территории страны.