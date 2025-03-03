Свердловская область рискует повторить опыт «горящих лесов» 2023 года

Ученый поставил под сомнение прогнозы Авиалесоохраны о минимальных вероятностях лесных пожаров в Свердловской области. Заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ Сергей Залесов считает, что регион рискует повторить опыт 2023 года.
По его словам, хотя Росгидрометцентр и ожидает выпадение осадков в марте, поля пока стоят без снега. Если в текущем месяце снежный покров будет таять очень быстро, то есть риск, что почва не пропитается влагой.
Ученый не исключил, что прогнозы по Свердловской области выдвинуты для самоуспокоения.
«Нельзя сказать, сколько миллиметров осадков должно выпасть, чтобы увлажнилась почва. Самое главное, как быстро будет таять снег. Если быстро, а почва мерзлая, то она не впитает воду и вода скатится в реки, и просто поднимется уровень воды. А прошлогодняя трава высохнет и начнет гореть до появления свежей травы. Опасность возникновения лесных пожаров достаточно велика», — сказал Сергей Залесов.
По его словам, сегодня существует риск повторения ситуации с 2023 годом, когда по области бушевали лесные пожары. Особенно велика опасность на юге области. Сергей Залесов отметил, что пока правильные действия принимает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который еще в начале этого года начал готовиться к возможному повторению событий 2023 года.
«По прогнозам, лето нынешнего года по погодным условиям будет напоминать лето 2023 года, когда в регионе бушевали лесные пожары. Власти вынесли уроки из той ситуации. К началу пожароопасного периода вся техника будет в состоянии полной готовности. При необходимости будут зафрахтованы вертолеты Ми-26 и Ми-8», — говорил глава региона.