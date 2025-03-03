Свердловская область рискует повторить опыт «горящих лесов» 2023 года

«Нельзя сказать, сколько миллиметров осадков должно выпасть, чтобы увлажнилась почва. Самое главное, как быстро будет таять снег. Если быстро, а почва мерзлая, то она не впитает воду и вода скатится в реки, и просто поднимется уровень воды. А прошлогодняя трава высохнет и начнет гореть до появления свежей травы. Опасность возникновения лесных пожаров достаточно велика», — сказал Сергей Залесов.