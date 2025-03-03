В башкирской деревне из-за провала грунта разрушилась дорога

ЧП произошло на минувших выходных в деревне Арметрахимово на улице Береговая. Провал образовался поперек дороги и захватил значительную часть обочины. Как сообщает издание «АиФ-Уфа» со ссылкой на администрацию Петровского сельсовета, все случилось из-за карстовых явлений. Известно, что улица, на которой случился инцидент находится рядом с рекой Зиган.