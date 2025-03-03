Крымчанка убила мужчину скальпелем и миской: ее посадили на семь лет

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 1 марта 2024 года. Женщина выпивала с мужчиной. В какой-то момент между ними возник конфликт. Фигурантка схватила скальпель и как минимум 25 раз ударила собутыльника. Далее крымчанка взяла эмалированную миску и часть отвертки. Этими предметами она нанесла еще как минимум 50 ударов в область лица, головы и других частей тела. В результате пострадавший скончался.