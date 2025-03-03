Полкило за 24 тысячи рублей. Незаконный икорный бизнес прикрыли в Петербурге

Икру фигуранты приобрели для продажи. Хранили ее незаконно в помещении магазина в Московском районе. Там же ее сбывали в розницу. 24 июля 2024 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий погрануправления ФСБ один из подозреваемых продал покупателю 500 граммов икры за 24 тысячи рублей.