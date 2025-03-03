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Полкило за 24 тысячи рублей. Незаконный икорный бизнес прикрыли в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело о незаконном обороте черной икры. По версии следствия, фигуранты пытались сбыть около 10 кг икры краснокнижного осетра.

Дело возбуждено по статье о незаконном приобретении и продаже дериватов особо ценных рыб, занесенных в Красную книгу. По версии следствия, двое петербуржцев сговорились и купили около 10 кг незаконно добытой икры амурского осетра, сообщает 3 марта пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Икру фигуранты приобрели для продажи. Хранили ее незаконно в помещении магазина в Московском районе. Там же ее сбывали в розницу. 24 июля 2024 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий погрануправления ФСБ один из подозреваемых продал покупателю 500 граммов икры за 24 тысячи рублей.

На сегодняшний день одному из фигурантов предъявили обвинение. Со вторым подозреваемым планируются следственные действия.