Под Волгоградом стал известен приговор вымогателям-рецидивистам

Их признали виновными в преступлениях по ч. 1, ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, т. е. требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».
Установлено, что в апреле 2022 года 28-летний мужчина вышел из мест лишения свободы. После этого он потребовал от свидетеля обвинения по делу о грабеже, за которое ранее фигурант был осужден, и его родного брата 200 тыс. рублей.
У жертв не было таких денег, они передали волгоградцу телефон стоимостью 30 тыс. рублей. Они опасались за свою жизнь, поэтому не стали обращаться в правоохранительные органы.
В декабре 2023 года фигуранты узнали, что у одного из братьев есть зеркальные государственные регистрационные знаки. Злоумышленники решили их реализовать.
Обвиняемым отказали, после чего они потребовали от родственников каждый месяц платить им определенную сумму за беспрепятственное ведение бизнеса по аренде такси. Одного из братьев они избили, угрожая применением травматического пистолета.
Потерпевший обратился за медпомощью и написал заявление в полицию. Правоохранители пресекли незаконную деятельность.
«Суд приговорил 31-летнего фигуранта к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 28-летнего — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.