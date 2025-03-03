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Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае за выходные

33 человека пострадали в авариях на Кубани с 28 февраля по 2 марта.

Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае за выходные, сообщает Госавтоинспекция региона.

С 28 февраля по 2 марта на Кубани произошло 25 ДТП, в которых также пострадали 33 человека.

По причине несоответствия скорости произошло четыре аварии, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы. Из-за выезда на встречную полосу случилось два ДТП, где пострадали пять человек.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в центре Краснодара ночью в жестком ДТП погибли три человека. По предварительным данным, водитель «Киа Сид» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Джили», который ехал на зеленый свет. От удара виновника ДТП отбросило на стоящий «Киа Бонго».

ДТП