Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае за выходные, сообщает Госавтоинспекция региона.
С 28 февраля по 2 марта на Кубани произошло 25 ДТП, в которых также пострадали 33 человека.
По причине несоответствия скорости произошло четыре аварии, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы. Из-за выезда на встречную полосу случилось два ДТП, где пострадали пять человек.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в центре Краснодара ночью в жестком ДТП погибли три человека. По предварительным данным, водитель «Киа Сид» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Джили», который ехал на зеленый свет. От удара виновника ДТП отбросило на стоящий «Киа Бонго».