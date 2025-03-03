Лихач на «Патриоте» сбил женщину в Волгограде

3 марта в Советском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадала 51-летняя женщина-пешеход. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около полудня напротив дома № 55 на улице Электролесовская 44-летний водитель за рулем «УАЗ Патриота» на полной скорости наехал на несчастную. При этом волгоградка не нарушила ПДД — она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.