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Лихач на «Патриоте» сбил женщину в Волгограде

В Волгограде в аварии на Электролесовской пострадала 51-летняя женщина.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

3 марта в Советском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадала 51-летняя женщина-пешеход. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, около полудня напротив дома № 55 на улице Электролесовская 44-летний водитель за рулем «УАЗ Патриота» на полной скорости наехал на несчастную. При этом волгоградка не нарушила ПДД — она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В итоге женщина получила травмы, ее госпитализировали. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Подробности аварии уточняются. Полицейские работают на месте происшествия, чтобы установить причины случившегося.

Волгоградцам напоминают о необходимости быть внимательными за рулем и помнить о правилах дорожного движения.

ДТП