Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии

Задержали Блиновскую весной 2023 года в Белоруссии при попытке выехать за границу. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов за период с 2019 по 2021 годы. По версии следствия, она скрыла налоги более чем на 918 млн руб. и легализовала 43 млн. С учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность составила 1,4 млрд руб. По делу также проходил ее муж Алексей, в 2024 году он подписал контракт и уехал участвовать в военной операции.