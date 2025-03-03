Суд продлил меру пресечения начальнику подразделения новосибирского МЧС

Напомним, фигуранта обвиняют в получении взятки за незаконные действия.
По версии правоохранителей, в августе прошлого года инспектор получил денежные средства в размере 43,5 тыс рублей за оказание услуг по незаконной регистрации маломерного судна, а также за незаконное освидетельствование маломерного судна.
Помимо этого, силовиками было выявлено еще два эпизода противоправных действий со стороны Дмитрия Снегуренко: в сентябре 2024 года ему были дважды переданы взятки в размере 13 тыс рублей за незаконное оказание услуг по сдаче экзамена на право управления маломерным судном, без фактической сдачи экзамена.
Домашний арест экс-начальнику подразделения МЧС продлен до 12 апреля 2025 года. Ходатайство прокурора об изменении меры пресечения на заключение под стражу суд оставил без удовлетворения.