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Суд продлил меру пресечения начальнику подразделения новосибирского МЧС

Новосибирский областной суд оставил под домашним арестом руководителя одного из подразделений ГУ МЧС России по региону Дмитрия Снегуренко. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по НСО.

Напомним, фигуранта обвиняют в получении взятки за незаконные действия.

По версии правоохранителей, в августе прошлого года инспектор получил денежные средства в размере 43,5 тыс рублей за оказание услуг по незаконной регистрации маломерного судна, а также за незаконное освидетельствование маломерного судна.

Помимо этого, силовиками было выявлено еще два эпизода противоправных действий со стороны Дмитрия Снегуренко: в сентябре 2024 года ему были дважды переданы взятки в размере 13 тыс рублей за незаконное оказание услуг по сдаче экзамена на право управления маломерным судном, без фактической сдачи экзамена.

Домашний арест экс-начальнику подразделения МЧС продлен до 12 апреля 2025 года. Ходатайство прокурора об изменении меры пресечения на заключение под стражу суд оставил без удовлетворения.