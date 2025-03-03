Суд продлил меру пресечения начальнику подразделения новосибирского МЧС

Помимо этого, силовиками было выявлено еще два эпизода противоправных действий со стороны Дмитрия Снегуренко: в сентябре 2024 года ему были дважды переданы взятки в размере 13 тыс рублей за незаконное оказание услуг по сдаче экзамена на право управления маломерным судном, без фактической сдачи экзамена.