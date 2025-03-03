В Швеции заявили о попытке диверсии на системе водоснабжения острова

Бьергегор-Петтерссон сообщила, что речь идет о перекачке воды из озера, которое снабжает водой большую часть населения острова. Наименование водоема она не озвучила, сославшись на конфиденциальность сведений. Источники Aftonbladet отметили, что предполагаемая диверсия могла бы привести к прекращению водоснабжения на всем острове, если бы не была пресечена. Сейчас, по данным издания, насос работает в штатном режиме.