В Госдуме возмущены властями Сочи

«На мой вопрос: “А был ли у вас хозяин собак, или кто-то из городских властей”, — ответ отрицательный. Вспоминаю любящего ссылаться на мнение “моих избирателей” депутата ГД, избранного от Сочи. “Не звонил. И не был”, — заявила Останина.