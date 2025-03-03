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В Госдуме возмущены властями Сочи

СОЧИ, 3 марта, ФедералПресс. Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала ситуацию с пострадавшим от собак ребенком в Сочи. Она возмущена молчанием сочинских властей.

«На мой вопрос: “А был ли у вас хозяин собак, или кто-то из городских властей”, — ответ отрицательный. Вспоминаю любящего ссылаться на мнение “моих избирателей” депутата ГД, избранного от Сочи. “Не звонил. И не был”, — заявила Останина.

Нина Останина позвонила родителям мальчика и предложила свою помощь. На данный момент мальчику оказывают помощь врачи. На него напали собаки и сильно разорвали ему лицо. Все случилось 26 февраля утром.

Напомним, мэром Сочи является Андрей Прошунин, заместителем, курирующим информационную работу, — Галина Москалева, которая осталась в команде нового мэра после ареста предыдущего Алексея Копайгородского.