В Госдуме возмущены властями Сочи

«На мой вопрос: “А был ли у вас хозяин собак, или кто-то из городских властей”, — ответ отрицательный. Вспоминаю любящего ссылаться на мнение “моих избирателей” депутата ГД, избранного от Сочи. “Не звонил. И не был”, — заявила Останина.
Нина Останина позвонила родителям мальчика и предложила свою помощь. На данный момент мальчику оказывают помощь врачи. На него напали собаки и сильно разорвали ему лицо. Все случилось 26 февраля утром.
Напомним, мэром Сочи является Андрей Прошунин, заместителем, курирующим информационную работу, — Галина Москалева, которая осталась в команде нового мэра после ареста предыдущего Алексея Копайгородского.