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Глава СК потребовал доклад о расследовании гибели волонтера СВО в Цимлянске

Ход расследования гибели волонтера СВО в Цимлянске взял на контроль председатель СК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании дела, связанного с гибелью волонтера СВО в Цимлянске Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

— По поручению главы ведомства будет представлен доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — говорится в информации федерального ведомства.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в рамках статьи о нанесении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Предварительно, мужчина скончался после того, как его избили местные жители. Один из участников конфликта задержан, сейчас ведется розыск остальных подозреваемых.

Известно, что погибший ранее доставлял гуманитарную помощь в зону СВО.