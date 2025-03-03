Глава СК потребовал доклад о расследовании гибели волонтера СВО в Цимлянске

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании дела, связанного с гибелью волонтера СВО в Цимлянске Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
— По поручению главы ведомства будет представлен доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — говорится в информации федерального ведомства.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в рамках статьи о нанесении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Предварительно, мужчина скончался после того, как его избили местные жители. Один из участников конфликта задержан, сейчас ведется розыск остальных подозреваемых.
Известно, что погибший ранее доставлял гуманитарную помощь в зону СВО.