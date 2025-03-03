СК расследует жестокое убийство волонтера СВО в Ростовской области

После сообщений в СМИ о гибели волонтера СВО Сергея Егорова СК возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
На данный момент один из участников конфликта уже задержан, местонахождение остальных устанавливается.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Аслану Хуаде разобраться в деле и предоставить доклад о ходе расследования.
Так, «RostovGazeta» сообщала, что конфликт произошел 22 февраля. На парковке ресторана «Мангал Хаус» Сергея Егорова избила группа людей, в том числе, предположительно, брат и сам владелец заведения. От полученных травм он скончался. Конфликт возник из-за выезда с парковки.