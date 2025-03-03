Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли живой в Нижнем Новгороде

В настоящее время она находится в отделе полиции, где сотрудники по делам несовершеннолетних выясняют причины ее ухода из дома. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. В ближайшее время подростка передадут законным представителям. В полиции поблагодарили граждан, которые помогали в поисках.