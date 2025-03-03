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Бывшего сотрудника Ростехнадзора осудили в Нижнем Новгороде на 7 лет за взятки

Бывшего сотрудника Волжско-Окского управления Ростехнадзора осудили на семь лет за получение взяток в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

С 2021 по 2022 год мужчина вместе с другими сотрудниками ведомства брал взятки от поднадзорных учреждений. Всего было незаконно получено более 15 млн рублей. За это организации получали покровительство и успешно проходили аттестацию.

Экс-сотрудник Ростехнадзора будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 25 млн рублей. Уголовные дела в отношении других участников преступной группы рассматриваются судом.

Напомним, нанесшего 8 ударов ножом своей жене нижегородца осудили за убийство.