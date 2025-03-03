Пенсионерка погибла при пожаре в Оршанском районе

Трагедия произошла в агрогородке Смольяны. В 18.51 2 марта спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме.
Когда работники МЧС прибыли на место происшествия, пламя уже вырвалось наружу. Хозяин, местный житель, проживал на соседней улице, а в его доме были брат и мать-пенсионерка.
На месте пожара спасатели обнаружили труп пожилой женщины. Местонахождение ее второго сына во время пожара неизвестно.
Огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. По факту пожара проводится проверка, его причина устанавливается.