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Пенсионерка погибла при пожаре в Оршанском районе

3 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе при пожаре в жилом доме погибла пенсионерка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном УМЧС.

Трагедия произошла в агрогородке Смольяны. В 18.51 2 марта спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме.

Когда работники МЧС прибыли на место происшествия, пламя уже вырвалось наружу. Хозяин, местный житель, проживал на соседней улице, а в его доме были брат и мать-пенсионерка.

На месте пожара спасатели обнаружили труп пожилой женщины. Местонахождение ее второго сына во время пожара неизвестно.

Огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. По факту пожара проводится проверка, его причина устанавливается.

пожары
МЧС