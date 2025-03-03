Ребёнок родился в туалете и упал в выгребную яму. Правоохранители успели его спасти

Женщина заявила, что не знала о своей беременности. По её словам, у неё не было токсикоза, не было шевелений плода, и она пришла в больницу только с жалобами на плохое самочувствие. О том, что она была беременна, она узнала уже после родов. Стоит отметить, что это уже её пятый ребёнок.