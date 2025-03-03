Ребёнок родился в туалете и упал в выгребную яму. Правоохранители успели его спасти

Как всё произошло?
По данным журналистов телеканала MY5, в одном из удалённых горных районов сотрудники пункта скорой медицинской помощи услышали крики, доносившиеся из туалета. Когда они зашли внутрь, то обнаружили женщину, которая только что родила. Младенец при этом провалился в выгребную яму.
Медики сразу же обратились в местное ОВД, откуда оперативно прибыли два сотрудника. Чтобы достать ребёнка, инспекторам пришлось делать подкоп, так как доступа к яме не было. Когда малыша наконец вытащили, он провёл в яме несколько часов.
Что говорит мать?
Женщина заявила, что не знала о своей беременности. По её словам, у неё не было токсикоза, не было шевелений плода, и она пришла в больницу только с жалобами на плохое самочувствие. О том, что она была беременна, она узнала уже после родов. Стоит отметить, что это уже её пятый ребёнок.
Что с ребёнком?
Спасённого младенца доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, он под постоянным наблюдением. Вес малыша — 3,7 кг.
Пока остаётся неясным, действительно ли мать не знала о своей беременности, или это попытка избежать ответственности. Однако благодаря оперативным действиям медиков и сотрудников правоохранительных органов, ребёнок остался жив.