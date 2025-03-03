В Петербурге СК возбудил дело из-за контрабандной икры амурского осетра

Двое жителей Петербурга, действуя по предварительному сговору, приобрели около десяти килограммов икры амурского осетра, добытой незаконным способом. Продукт предназначался для последующей реализации в розницу на территории Московского района города. Незаконно приобретенная икра хранилась фигурантами в помещении одного из магазинов. 24 июля 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, один из подозреваемых осуществил продажу 500 граммов икры за 24 тысячи рублей. После этого оба фигуранта были задержаны правоохранительными органами.