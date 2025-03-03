Бывшего замглавы Адмиралтейского района осудили условно. Он дал показания на своего начальника

Не позднее начала 2022 года Комаров предложил руководителю ООО «Матис» взятку для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству сквера и непринятию мер в случае выявления нарушений. 12 января 2022 года Комаров получил от руководителя фирмы 150 тысяч рублей, а 10 ноября 2022 года — 1,1 миллион рублей после приемки выполненных работ. Как писала «Фонтанка», компания «Матис» облагораживала сквер на Рижском проспекте, в том числе установив туда горку-тыкву.