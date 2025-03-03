Бывшего замглавы Адмиралтейского района осудили условно. Он дал показания на своего начальника

Несмотря на то, что прокурор просил назначить реальное наказание в виде четыре лет колонии строго режима, суд приговорил Комарова к четырем годам условно и штрафу 3,7 млн рублей.
Не позднее начала 2022 года Комаров предложил руководителю ООО «Матис» взятку для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству сквера и непринятию мер в случае выявления нарушений. 12 января 2022 года Комаров получил от руководителя фирмы 150 тысяч рублей, а 10 ноября 2022 года — 1,1 миллион рублей после приемки выполненных работ. Как писала «Фонтанка», компания «Матис» облагораживала сквер на Рижском проспекте, в том числе установив туда горку-тыкву.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из суда, Комаров признал вину и заключил досудебное соглашение. Его адвокаты обратили внимание, что благодаря его показаниям удалось раскрыть более серьезное преступление.
В ноябре 2024 года задержали главу Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Его также обвинили во взятке. Следствие полагает, что Оверчук был финальным получателем денег.
В деле Оверчука также фигурируют другие компании.