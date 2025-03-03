Обжалован приговор бывшим топ-менеджерам «Камской долины»

Приговор Андрею Гладикову и Алевтине Романовой вынес Индустриальный суд Перми 30 января 2025 года. Господин Гладиков был приговорен к лишению свободы на два года, госпожа Романова — к двум годам. Оба признаны виновными по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Они освобождены от исполнения наказания в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.