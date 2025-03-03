Двигалась задним ходом. В Минске легковушка сбила пешехода на переходе

«По предварительной информации, сегодня около 10.30 водитель автомобиля Belgee ехала по ул. Лермонтова, осуществила поворот налево на ул. Розы Люксембург, движение по которой осуществляется в одном направлении и нарушила при этом требование дорожного знака “Въезд запрещен”. Осознав совершенное нарушение, женщина начала движение задним ходом и, не убедившись в безопасности своего маневра, совершила наезд на 21-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ГАИ.