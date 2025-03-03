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Двигалась задним ходом. В Минске легковушка сбила пешехода на переходе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила девушку на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

«По предварительной информации, сегодня около 10.30 водитель автомобиля Belgee ехала по ул. Лермонтова, осуществила поворот налево на ул. Розы Люксембург, движение по которой осуществляется в одном направлении и нарушила при этом требование дорожного знака “Въезд запрещен”. Осознав совершенное нарушение, женщина начала движение задним ходом и, не убедившись в безопасности своего маневра, совершила наезд на 21-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ГАИ.

После наезда водитель самостоятельно доставила пострадавшую в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция напоминает, что участники дорожного движения должны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД и руководствоваться указаниями технических средств организации дорожного движения. Водителю, являющемуся участником ДТП, запрещается оставлять место ДТП, перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию, кроме случаев, закрепленных в ПДД.

Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, если эти действия не создадут препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства.

ДТП