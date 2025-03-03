В Крыму брат украл у сестры 14 миллионов рублей

Как установили оперативники, подозреваемый знал, что родственница хранит дома крупную сумму денег, и оставаясь в гостях он на протяжении полугода тайно похищал их. Общая сумма ущерба составила 14 миллионов рублей.
«Задержанный пояснил, что на украденные деньги у своей двоюродной сестры приобрел два автомобиля, аппарат для сварки, инструменты для ремонта, а также золотые украшения для своей пассии», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, который в настоящее время арестован, может грозить до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по восстановлению зрения.