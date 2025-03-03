В Первоуральске «Лада Приора» сбила 11-летнего пешехода

В Первоуральске Свердловской области днём 3 марта «Лада Приора» наехала на 11-летнего пешехода. Инцидент произошёл у дома на улице Вайнера, 66, сообщает ГИБДД региона.
По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу перед близко идущим транспортом и в неположенном месте. Его госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга. Установлено, что водитель был трезв. ГИБДД собирается наведаться в школу, в которой учится пострадавший, и призывает родителей уделять безопасности детей на дорогах больше внимания.