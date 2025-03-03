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Шесть автомобилей столкнулись в Алматы из-за гололеда

3 марта в Алматы произошло массовое ДТП в Бостандыкском районе. Столкнулись шесть автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Kris_p_almaty

Инцидент произошел около 15:00 на улице Садықова в микрорайоне Нур Алатау.

По данным местной полицейской службы, машины столкнулись на зимних шинах из-за скользкой дорожной обстановки. К счастью, пострадавших нет, однако все транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники управления полиции Бостандыкского района начали расследование причин аварии. В настоящее время уточняются подробности происшествия.

Горожанам рекомендуется быть осторожными на дорогах, особенно в условиях гололеда, и соблюдать правила безопасности за рулем.

ДТП