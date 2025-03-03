В Каменске-Уральском задержан четвертый участник пыток на автомойке

Как ранее писала «КП-Екатеринбург», вечером 3 января пятеро парней на двух машинах против воли увезли четырех девушек на автомойку, расположенную на улице Карла Маркса. 18-летнюю Аню и ее 17-летнюю подругу подвергли пыткам. Еще двух девушек запугивали и заставляли смотреть на происходящее. По словам девушек, причиной жестокой расправы послужило то, что 18-летняя Аня и 17-летняя подруга поссорились с 21-летним Давидом Анашкиным, который, собрав друзей, решил проучить девушек.