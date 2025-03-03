В Каменске-Уральском задержан четвертый участник пыток на автомойке

В Каменске-Уральском на время следствия суд отправил за решетку 19-летнего местного жителя. По версии следствия, парень был причастен к нашумевшей истории с похищением и пытками девушек на автомойке. Правда, по этому делу Иван Петров пока является свидетелем, так как выполнял функции водителя.
Сейчас он является обвиняемым по другому эпизоду.
— По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый, действуя совместно с лицами, мера пресечения в отношении которых избрана 23 февраля 2025 года, незаконно усадили двух несовершеннолетних в автомобиль, привезли их на автомойку по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
На Ивана Петрова завели дело по второй части статьи 126 УК РФ «похищение группой лиц с применением насилия в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц».
В прокуратуре отметили, что арест необходим в связи с тем, что обвиняемый может попытаться повлиять на ход расследования, давить на свидетелей, уничтожить улики или скрыться.
В итоге Синарский районный суд согласился с доводами обвинения. Парень проведет под стражей как минимум два месяца — до 1 мая 2025 года.
Как ранее писала «КП-Екатеринбург», вечером 3 января пятеро парней на двух машинах против воли увезли четырех девушек на автомойку, расположенную на улице Карла Маркса. 18-летнюю Аню и ее 17-летнюю подругу подвергли пыткам. Еще двух девушек запугивали и заставляли смотреть на происходящее. По словам девушек, причиной жестокой расправы послужило то, что 18-летняя Аня и 17-летняя подруга поссорились с 21-летним Давидом Анашкиным, который, собрав друзей, решил проучить девушек.